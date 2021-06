Charlotte Cardin en lice pour le prestigieux prix Polaris

Bonne nouvelle pour le Québec! Pas moins de 16 artistes québécois sont en lice pour recevoir le prestigieux prix Polaris qui récompense chaque année le meilleur album canadien des 12 derniers mois.

Parmi ceux-ci, mentionnons Dominique Fils-Aimé (Three Little Words), Klô Pelgag (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) et, surtout, Charlotte Cardin qui a su de démarquer grâce à Phoenix, son tout premier album paru le 23 avril dernier.

Composé de près de 200 représentants du milieu de la musique, le jury dévoilera le 15 juillet prochain sa courte liste constituée des 10 albums finalistes, lancés entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2021.

Le lauréat ou la lauréate du prix Polaris 2021 sera ensuite annoncé(e) en septembre et se verra remettre une bourse de 50 000 $.

Rappelons que le prix Polaris a été remis l’an dernier à la rappeuse transgenre montréalaise Backxwash.

Voici la liste longue des 40 albums en nomination cette année :