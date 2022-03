Charlotte Cardin en tête des nominations aux JUNO Awards 2022

Charlotte Cardin est l’artiste qui décroche le plus de nominations en vue de la 51e édition des JUNO Awards! L’auteure-compositrice-interprète québécoise est en lice dans pas moins de six catégories, soit Artiste de l’année, Choix du public, Album de l’année et Album pop de l’année (Phoenix), ainsi que Single et Vidéoclip de l’année (Meaningless).

Justin Bieber et The Weeknd suivent en deuxième position avec chacun cinq nominations. Le premier est notamment en lice pour l’Artiste de l’année, l'Album de l’année et l'Album pop de l'année (Justice), tandis que sa chanson Peaches interprétée avec Giveon et son compatriote canadien Daniel Caesar est en nomination pour le Single de l'année. De son côté, The Weeknd est entre autres nommé dans les catégories Artiste de l'année et Single de l'année (Take My Breath).

Shawn Mendes est pour sa part en lice pour l'Artiste de l'année et l'Album de l'année (Wonder). Quant à l'album international de l'année, celui-ci sera choisi parmi 30 d'Adele, Planet Her de Doja Cat, SOUR d'Olivia Rodrigo, evermore de Taylor Swift et F*ck Love de The Kid LAROI.

Outre Charlotte Cardin, plusieurs autres artistes québécois sont à l’honneur cette année, dont Cœur de pirate pour l’Album instrumental de l’année (Perséides) et l’Album francophone de l’année (Impossible à aimer). Dans cette dernière catégorie, Béatrice Martin se mesurera à Roxane Bruneau (Acrophobie), Louis-Jean Cormier (Le ciel est au plancher), Vincent Vallières (Toute beauté n’est pas perdue) et FouKi (Grignotines de luxe).

Animée par l'acteur Simu Liu, la cérémonie annuelle des JUNO Awards aura lieu le 15 mai prochain, en direct de Toronto. Parmi les artistes qui monteront sur scène pour offrir une performance musicale, mentionnons Charlotte Cardin, Avril Lavigne, Arkells et Mustafa.

Les fans sont invités à voter dès aujourd’hui pour leur artiste préféré sur le site des JUNO Awards. Ceux-ci auront à choisir entre Charlotte Cardin, Justin Bieber, The Weeknd, Shawn Mendes, 347aidan, Bbno$, Forest Blakk, Jessia, Loud Luxury et Pressa.



Vous pouvez consulter la liste complète des nominations aux JUNO Awards 2022 en cliquant ici.