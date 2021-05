Charlotte Cardin en tête des ventes d’albums au Canada

Bonne nouvelle : Charlotte Cardin vient d’atteindre le numéro 1 des ventes d’albums au Canada, grâce à Phoenix lancé le 23 avril dernier! Le premier disque en carrière de l'auteure-compositrice-interprète de 26 ans devance ainsi les plus récents albums de Justin Bieber (Justice), The Weeknd (The Highlights) et Dua Lipa (Future Nostalgia).

Établi par le magazine Billboard, ce classement hebdomadaire tient compte des ventes d’albums, mais aussi du nombre d'écoutes en ligne de chaque disque au pays.

La chanson Anyone Who Loves Me de Charlotte Cardin occupe par ailleurs la 5e position du palmarès des chansons numériques les plus vendues selon Billboard, derrière Save Your Tears de The Weeknd, Astronaut In the Ocean de Masked Wolf, Peaches de Justin Bieber et Levitating de Dua Lipa. Cette pièce figure aussi en tête du palmarès d’iTunes Canada cette semaine.

Phoenix comte 13 chansons, dont les extraits Anyone Who Loves Me, Sad Girl, Meaningless, Daddy et Passive Agressive. Cet album succède aux EP Big Boy et Main Girl, respectivement lancés en 2016 et 2017.