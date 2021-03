Charlotte Cardin reporte la sortie de son album Phoenix

Les fans de Charlotte Cardin devront faire preuve d’encore un peu de patience… Selon les informations obtenues par La Presse, la chanteuse de 26 ans repousse la sortie de son album Phoenix de deux semaines. Au lieu d’être lancé le 9 avril comme prévu, ce disque paraîtra plutôt le 23 avril prochain, pour des raisons qui n’ont pas été précisées.

Très attendu, le premier album en carrière de Charlotte Cardin comprendra un total de 13 chansons, dont Meaningless, Daddy et Passive Agressive. Phoenix succédera aux EP Big Boy et Main Girl qui ont été respectivement lancés en 2016 et 2017.

« Cet album a été une véritable libération pour moi. Et si d'autres qui, comme moi, sont déchirés entre ce que l'on attend d'eux et qui ils sont vraiment, vivent une partie de cette libération à travers mes chansons, cet album aura atteint son objectif », a récemment confié l'auteure-compositrice-interprète découverte dans le cadre de l’émission La Voix en 2013.