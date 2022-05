Charlotte Cardin triomphe à la 51e cérémonie des Prix JUNO

C’est dimanche soir, en direct de Toronto, que se tenait la 51e édition des Prix JUNO animée par l’acteur Simu Liu. La grande gagnante de la soirée? Charlotte Cardin qui avait d’ailleurs décroché le plus de nominations en vue de ce gala annuel récompensant le meilleur de la musique canadienne!

L’auteure-compositrice-interprète québécoise a mérité un grand total de quatre prix JUNO, soit Artiste de l’année, Chanson de l’année (Meaningless) ainsi qu’Album de l’année et Album pop de l’année (Phoenix).

L’Album francophone de l’année a été remis à Cœur de pirate (Impossible à aimer) qui se mesurerait à Roxane Bruneau (Acrophobie), Louis-Jean Cormier (Le ciel est au plancher), Vincent Vallières (Toute beauté n’est pas perdue) et FouKi (Grignotines de luxe).

Quant à Xavier Dolan, celui-ci s’est illustré en remportant le trophée du Vidéoclip de l’année pour la réalisation du clip Easy On Me d’Adele.

Shawn Mendes a de son côté reçu le prestigieux Prix JUNO du rayonnement international, en reconnaissance de l’impact planétaire de sa musique, en plus d’être élu Choix du public pour la quatrième fois!

The Weeknd a pour sa part décroché le convoité prix de l’Auteur-compositeur de l’année et celui de l’enregistrement R&B contemporain de l’année pour sa chanson Take My Breath.

Quant à l'album international de l'année, celui-ci a été décerné à Olivia Rodrigo (SOUR) qui a par ailleurs connu une soirée extraordinaire aux Billboard Music Awards qui avaient également lieu dimanche soir.

Parmi les artistes qui sont montés sur scène pour offrir une performance musicale aux Prix JUNO, mentionnons Charlotte Cardin, Arcade Fire, Avril Lavigne (qui a offert un medley de ses plus grands succès), Lauren Spencer-Smith, Arkells et Mustafa.

Voici la liste des lauréats dans les principales catégories (en caractères gras) :

Choix du public TikTok

347aidan

bbno$

Charlotte Cardin

Forest Blakk

JESSIA

Justin Bieber

Loud Luxury

Pressa

Shawn Mendes

The Weeknd



Chanson de l’année

Make a Life, Not a Living — Brett Kissel

Meaningless — Charlotte Cardin

I’m not Pretty — JESSIA

Peaches ft. GIVĒON — Justin Bieber et Daniel Caesar

Take My Breath — The Weeknd



Album international de l’année

30 — Adele

Planet Her— Doja Cat

SOUR — Olivia Rodrigo

evermore — Taylor Swift

F*ck Love 3+: Over You — The Kid LAROI



Album de l’année

Phoenix — Charlotte Cardin

Dangerous Levels of Introspection — JP Saxe

Justice — Justin Bieber

Wonder — Shawn Mendes

TOO YOUNG TO BE SAD — Tate McRae



Artiste de l’année

Charlotte Cardin

JP Saxe

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd



Groupe de l’année

Arkells

Loud Luxury

Mother Mother

The Reklaws

Valley



Révélation de l’année (artiste)

347aidan

Faouzia

JESSIA

Pressa

Tesher



Révélation de l’année (groupe)

Black Pistol Fire

cleopatrick

MONOWHALES

Ocie Elliott

Spiritbox



Auteur-compositeur de l’année

Abel “The Weeknd” Tesfaye

Allison Russell

Charlotte Day Wilson

Mustafa Ahmed

TOBi



Album adulte alternatif de l’année

Wilds — Andy Shauf

Live To Tape: Volume I – EP — Bahamas

Inwards & Onwards — Half Moon Run

All That Emotion — Hannah Georgas

Ignorance — The Weather Station



Album pop de l’année

Phoenix — Charlotte Cardin

How Are You? — JESSIA

Justice — Justin Bieber

Wonder — Shawn Mendes

TOO YOUNG TO BE SAD — Tate McRae



Album rock de l’année

Blink Once — Arkells

Look Alive — Black Pistol Fire

Sisters Not Twins (The Professional Lovers Album) — The Beaches

Hidden Gems — The Blue Stones

Fuck Art — The Dirty Nil



Album instrumental de l’année

Perséides — Cœur de pirate

That Tall Distance — David Myles

Madison Archives — Frank Evans & Ben Plotnick

Then is Now Rhapsody in Blue — Jens Lindemann with Jon Kimura Parker, Matt Catingub & Canadian All Star JazzPops Orchestra

Hemenetset — Jorane



Album francophone de l’année

Impossible à aimer — Cœur de pirate

Grignotines de Luxe — FouKi

Le ciel est au plancher — Louis-Jean Cormier

Acrophobie — Roxane Bruneau

Toute beauté n’est pas perdue — Vincent Vallières



Enregistrement dance de l’année

see — Ceréna

Sleep — DVBBS

Get Away (Radio Edit) — Karl Wolf

Caution — Kaytranada

Hypnocurrency — Rezz & deadmau5



Enregistrement R&B contemporain de l’année

Tabula Rasa — a l l i e

Vibe for Me (Bob for Me) — Aqyila

Gifted — KALLITECHNIS

Supernovas — k-os

Take My Breath — The Weeknd



Vidéoclip de l’année

Ta main réalisé par Adrian Villagomez pour Ariane Roy

Meaningless réalisé par Norman Wong pour Charlotte Cardin

Neeye Oli réalisé par Shan Vincent de Paul & Kalainithan Kalaichelvan pour Shan Vincent de Paul, Navz-47 & Santhosh Narayanan

La nuée réalisé par Vincent René-Lortie pour Simon Leoza

Easy On Me réalisé par Xavier Dolan pour Adele



La liste complète des gagnants est disponible sur le site des JUNO Awards.