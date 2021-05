Cher fera l’objet d’un biopic signé par les producteurs de Mamma Mia!

La nouvelle vient de tomber : après Elton John, Queen et plusieurs autres, ce sera au tour de Cher d’avoir droit à son biopic! C’est ce qu’a annoncé sur Twitter la chanteuse et actrice américaine qui célèbre aujourd’hui son 75e anniversaire de naissance.

Ce long-métrage sera signé Judy Craymer et Gary Goetzman, les producteurs des films Mamma Mia!. Cher avait d’ailleurs interprété un petit rôle dans la seconde version de cette comédie musicale sortie en 2018. Quant au scénario, celui-ci sera écrit par Eric Roth, l’homme derrière le célèbre film Forrest Gump (qui lui a valu un Oscar en 1995) et du « remake » de A Star Is Born mettant en vedette Lady Gaga et Bradley Cooper.

Cher chérissait ce projet depuis quelques années déjà. En décembre 2018, la chanteuse avait notamment déclaré qu'elle voulait d’abord écrire l’histoire de sa vie dans un livre qui devait paraître en 2020 mais qui n’a toujours pas vu le jour.

On ignore pour l’instant le titre de ce biopic sur Cher produit par Universal Pictures, tout comme sa date de sortie.

Rappelons que la vie et la carrière de Cher ont fait l’objet d’une comédie musicale baptisée The Cher Show, laquelle a été présentée sur Broadway entre décembre 2018 et août 2019.

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS