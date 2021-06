Chris Martin rêve de chanter sur la Lune avec Coldplay

La thématique « spatiale » entourant la sortie de la chanson Higher Power de Coldplay semble décidément avoir inspiré Chris Martin qui veut maintenant aller chanter sur la Lune! C’est ce qu’a déclaré le leader de la formation britannique dans une entrevue publiée dans le magazine musical NME.

« Peu de gens l’ont fait, je l’admets. Est-ce réellement un problème insurmontable que personne ne puisse vous entendre si vous chantez sur la Lune? De mon côté, je suis plus inquiet au sujet du défi que représente l'atmosphère lunaire et la faible gravité. Je ne crains pas d’avoir l’air ridicule en parlant de çà car c’est ce qui me fait rêver. Et nous devrions tous faire la même chose », a déclaré Chris Martin.

Bien que les chances d'assister à un concert de Coldplay sur la Lune soient plutôt minces, les fans du groupe peuvent se consoler en regardant le vidéoclip d’Higher Power qui, lui, nous transporte dans une galaxie baptisée Kaotica.

« Ce clip est une métaphore de la façon dont, en ce moment, nous nous sentons tous aliénés, loin de notre monde, presque comme si nous étions sur une planète extraterrestre. Heureusement, on finit par trouver l'amour dans la rue et cette euphorie nous projette dans la stratosphère de notre propre énergie et de notre puissance supérieure », a déclaré Dave Meyers, le réalisateur de la vidéo de Higher Power.

Afin de marquer la sortie de leur nouveauté, le 5 mai dernier, les membres de Coldplay avaient eu le privilège de s’entretenir avec l'astronaute français Thomas Pesquet, en direct de la Station spatiale internationale (SSI).

Rappelons qu’Higher Power est le premier extrait du 9e album studio du groupe qui devrait paraître d’ici la fin de l’année. Provisoirement intitulé Music of the Spheres, ce disque succédera à Everyday Life lancé le 22 novembre 2019.