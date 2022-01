Christina Aguilera lance son disque La Fuerza et un vidéoclip envoûtant

Afin d’ajouter un peu de chaleur et de soleil dans notre hiver interminable, Christina Aguilera a lancé ce vendredi son nouveau disque entièrement en espagnol! Intitulé La Fuerza, cet EP compte six chansons, dont la nouveauté Santo qui fait l’objet d’un vidéoclip dévoilé au cours des dernières heures.

« Il s’agit d’un projet que je voulais réaliser depuis tellement longtemps, mais je suis si heureuse que celui-ci se concrétise maintenant que je suis devenue une femme adulte. Ayant été mère, ayant connu la carrière que j'ai eue, je suis en mesure d’apporter une vision différente et une perspective plus profonde que je veux explorer davantage », a récemment déclaré Christina Aguilera au magazine Billboard.

La Fuerza constitue la première des trois parties du nouvel album 100 % espagnol que Christina Aguilera lancera ultérieurement. Ce disque nous arrivera plus de 20 ans après Mi Reflejo, le premier album en espagnol de Christina Aguilera paru en septembre 2000.

En plus de Santo interprétée en duo avec le chanteur portoricain Ozuna, La Fuerza contiendra les pièces Somos Nada et Pa' Mis Muchachas (en collaboration avec Becky G, Nicki Nicole et Nathy Peluso) sorties au cours des derniers mois.

Liberation, le dernier album anglophone de Christina Aguilera, est quant à lui paru en 2018. Depuis, l’auteure-compositrice-interprète de 41 ans a présenté sa tournée The X Tour et une résidence à Las Vegas, en plus de collaborer à la bande originale du film Mulan.