Christina Aguilera prépare un album en espagnol

Christina Aguilera prépare non pas un mais bien deux nouveaux albums, le premier en anglais et le second en espagnol! Attendu depuis deux décennies par ses fans, ce disque latino pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année.

Il s’agira du deuxième album en espagnol pour la star américaine née à New York d’un père d’origine équatorienne. Intitulé Reflejo, le premier disque de Christina Aguilera interprété dans la langue de Cervantes était paru en 2000.

« Il faudra plusieurs mois avant que quelque chose de concret soit annoncé. Je travaille simultanément sur mon disque en anglais et sur la suite de mon premier album en espagnol… avec environ 20 ans de retard! », a confié avec humour Christina Aguilera au magazine Health.

« Je suis perfectionniste et je veux donner le meilleur de moi-même pour ce nouveau projet. Je me sens de nouveau inspirée et je suis plus connectée que jamais avec moi-même. Plus important encore, je suis retombée en amour avec la musique », a ajouté la chanteuse de 40 ans.

Au cours de la dernière année, Christina Aguilera a notamment collaboré à la bande originale du nouveau film Mulan. Elle y signe la pièce Loyal Brave True, ainsi qu’une nouvelle mouture de la chanson Reflection qu’elle interprétait dans la version originale du long-métrage sorti en 1998.

Le dernier album de Christina Aguilera, Liberation, est paru en 2018. Il s’agissait du premier nouveau disque de la chanteuse depuis 2012.