Christine McVie de Fleetwood Mac s’éteint à 79 ans

Triste nouvelle dans le monde de la musique : Christine McVie, chanteuse et claviériste du groupe britannique Fleetwood Mac, est décédée mercredi matin à l’âge de 79 ans.

« Au nom de la famille de Christine McVie, c'est avec le cœur lourd que nous vous informons de la mort de Christine. Elle est décédée paisiblement à l'hôpital ce matin, mercredi 30 novembre 2022, à la suite d'une courte maladie. Elle était en compagnie de sa famille. Nous vous demandons gentiment de respecter la vie privée de la famille en ces moments extrêmement douloureux, et nous aimerions que tout le monde garde Christine dans son cœur et se souvienne de la vie d'un être humain incroyable et d'une musicienne qui était aimée universellement », a annoncé la famille de l’artiste, mercredi après-midi.

« Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse face au décès de Christine McVie. Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure. Elle était la meilleure musicienne que l'on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l'on puisse avoir dans sa vie. Nous avons eu tellement de chance de l’avoir côtoyée. Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Elle va tellement nous manquer », ont rapidement réagi les membres de Fleetwood Mac sur les réseaux sociaux.

Née Christine Anne Perfect en Angleterre, le 12 juillet 1943, Christine McVie avait rejoint Fleetwood Mac en 1970. Elle avait quitté la formation après 28 ans, en 1998, avant d’y revenir en 2014.

L’auteure-compositrice-interprète britannique a signé plusieurs classiques de Fleetwood Mac, dont Don’t Stop, Little Lies et Everywhere, en plus de lancer trois albums solo entre 1970 et 2004, ainsi qu’un disque en duo avec Lindsey Buckingham (aussi de Fleetwood Mac) en 2017.

Christine McVie a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame avec Fleetwood Mac en 1999. Elle a également reçu un Grammy Award en 1978 pour le célèbre album Rumours de son groupe.