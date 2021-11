Christine Morency mise son cachet à QUI SAIT CHANTER?

Panéliste invitée avec la chanteuse Alicia Moffet, Christine Morency était si certaine de son choix final qu’elle est allée jusqu’à promettre de remettre son cachet à Exaucé, le concurrent de la semaine, si jamais elle se trompait! Voilà un des moments forts du 10e épisode de l’émission QUI SAIT CHANTER?, diffusé lundi soir à l’antenne de Noovo.

Durant 60 minutes bien comptées, on a pu juger de nos propres yeux (et surtout de nos propres oreilles!) les talents de chanteur et de chanteuse d’une princesse de fêtes d’enfants, d’une journaliste, d’une crossfitteuse, d’un maquilleur, d’une drag queen country et d’un massothérapeute qui, vous l’aurez deviné, a littéralement fait craquer Christine Morency!

Étudiant en cinéma, vidéaste, humoriste et chanteur, le sympathique Exaucé a aussi eu droit aux précieux conseils de Rita Baga et de Roxane Bruneau, les deux panélistes régulières de l’émission. Son défi? Remporter 25 000 $ en tentant de différencier TOUS les bons des mauvais chanteurs. A-t-il remporté son pari ou Christine Morency a-t-elle dû lui remettre son cachet? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas.

En plus de vivre ce suspense, QUI SAIT CHANTER? nous a permis lundi soir d’entendre des succès intemporels comme J’lâche pas de Corbeau, Fais-moi la tendresse de Ginette Reno, On ira de Zaz, Je décolle de Marie-Mai et l’incontournable We’ve Got It Goin’ On des Backstreet Boys, le genre de chansons que vous pouvez écouter en continu en vous branchant sur la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo!

