Claude Cobra enflamme la scène de QUI SAIT CHANTER? à Noovo

Claude Cobra a littéralement « enflammé » la scène de l’émission QUI SAIT CHANTER?, lundi soir à Noovo, en interprétant la chanson Parfum de grill de Bleu Jeans Bleu en compagnie du dernier chanteur-mystère de la soirée!

Mathieu Lafontaine (alias Claude Cobra) était venu épauler dans ses choix Eliane Morin-Côté, la participante de la soirée, en compagnie de Marie-Lyne Joncas, l’autre panéliste invitée de la soirée. Pour l’occasion, ceux-ci se joignaient à l’équipe régulière de panélistes, composée de Roxane Bruneau et Rita Baga.

Parlant de Rita Baga, la colorée drag queen montréalaise a eu droit à une soirée riche en émotions avec la présence de trois chanteurs-mystères qui sont allés jusqu’à lui provoquer un malaise en chantant Femme Like U de K.Maro : un professeur de danse en leggings extrêmement moulants, un go-go boy « qui sait mettre son micro en valeur » et un séduisant pompier « qui réussit à mettre le feu aux planches… avant de l’éteindre »!

Les chanteuses-mystères de la semaine? Une agente de bord, une herboriste et une tireuse à l’arc qui, avec les trois gars de la soirée, ont interprété des chansons comme Le pénitencier de Johnny Hallyday, Femme de rêve de Claude Dubois et Party in the U.S.A. de Miley Cyrus.

Ne restait plus qu’à la concurrente à deviner quels étaient les bons et les mauvais chanteurs, pour tenter de gagner jusqu’à 25 000 $ en argent! Vous voulez savoir si Eliane a réussi le défi? Visionnez l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas!

