Coldplay annonce une tournée mondiale écoresponsable

Qui a dit qu’il n’y avait que les fous qui ne changeaient jamais d’idée? Près de trois ans après avoir décidé de renoncer à leur prochaine tournée dans le but de protéger la planète et de réduire leur empreinte carbone, les membres de Coldplay changent leur fusil d’épaule et s’apprêtent à partir… en tournée!

Chris Martin et ses coéquipiers ont en effet annoncé jeudi le lancement d’une tournée mondiale qui s’arrêtera dans les plus grands amphithéâtres de la planète afin de présenter sur scène les chansons de leur album Music of the Spheres qui paraît aujourd’hui même. La première partie de ces spectacles sera assurée par H.E.R. et London Grammar.

Cette série de concerts de Coldplay s’amorcera le 18 mars 2022 à San José, au Costa Rica, et se se terminera le 23 août à Glasgow, en Écosse. Malheureusement pour les fans d’ici, aucune représentation en sol canadien n’est prévue, du moins pour l’instant. Tous les espoirs sont cependant permis puisque la formation promet « plusieurs autres dates à venir ».

« Jouer en direct et créer des liens avec le public est en fin de compte la raison pour laquelle nous existons en tant que groupe. Nous planifions cette tournée depuis des années et nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau interpréter sur scène les chansons de tous nos albums. Si vous souhaitez venir à un spectacle et chanter avec nous, nous serons ravis de vous voir », a annoncé le groupe sur les réseaux sociaux.

Les gars de Coldplay ont toutefois déclaré qu'ils s'engageaient à rendre leur nouvelle tournée la plus écologique possible : « Nous avons passé les deux dernières années à consulter des experts de l'environnement pour rendre cette tournée aussi durable que possible et, tout aussi important, pour faire avancer les choses. Nous ne réussirons pas tout, mais nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons et à partager ce que nous apprenons. »

Quant à Music of the Spheres, ce disque comprend un total de 12 titres, dont Higher Power et My Universe, une collaboration inédite avec le boys band sud-coréen BTS. Le neuvième disque studio de Coldplay succède à Everyday Life, sorti en novembre 2019.