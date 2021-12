Coldplay cesserait de faire de la nouvelle musique en 2025

S’il n’en tient qu’à Chris Martin, Coldplay cessera d’écrire et de composer de la nouvelle musique d’ici quatre ans. C’est ce qu’a déclaré le leader du groupe dans le cadre d’une émission qui sera diffusée par la chaîne britannique BBC Radio 2, ce jeudi 23 décembre.

« Eh bien, je sais que je peux vous le dire : notre dernier album digne de ce nom sortira en 2025 et, après cela, je pense que nous ne ferons qu'une tournée. Peut-être que nous ferons des trucs en collaboration, mais le catalogue de Coldplay, pour ainsi dire, se terminera alors », a déclaré Chris Martin à l’animatrice Jo Whiley.

La populaire animatrice a toutefois ajouté qu'elle ne savait pas si le chateur parlait sérieusement : « Chris est toujours très drôle et je ne sais jamais s'il plaisante ou s’il est mortellement sérieux ».

Quoi qu’il en soit, Chris Martin avait fait une déclaration similaire au magazine musical NME plus tôt cet automne, affirmant que Coldplay s’arrêtera après la parution de son 12e album studio.

Coldplay a lancé le 15 octobre dernier son 9e album, Music of the Spheres, qui comprend notamment le hit My Universe en collaboration avec le boys band sud-coréen BTS.

La formation britannique a aussi annoncé la tenue d’une tournée internationale écoresponsable qui se mettra en branle en mars 2022.