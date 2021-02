Coldplay préparerait un nouvel album intitulé Music of the Spheres

Moins de 15 mois après la sortie de leur album double Everyday Life, les membres de Coldplay travailleraient déjà sur un nouveau disque! C’est ce qu’a révélé le quotidien britannique The Sun qui soutient que le titre provisoire du neuvième opus de la formation de Chris Martin serait Music of the Spheres.

« Chris et ses coéquipiers ont travaillé sur de nouvelles chansons durant le confinement. Celles-ci se retrouveront sur un disque dont le titre de travail est Music of the Spheres. Ce nom a déjà été enregistré comme marque de commerce par le groupe. C'est une période vraiment excitante pour toutes les personnes impliquées », a déclaré au tabloïd anglais une source anonyme qui graviterait dans l’entourage immédiat de Coldplay.

Si cette rumeur est fondée, Music Of The Spheres succéderait à Everyday Life lancé le 22 novembre 2019. Composé de deux disques intitulés Sunrise et Sunset, on y retrouvait 16 chansons, dont Orphans, Trouble In Town, Champion Of The World, Arabesque, Everyday Life, Daddy et Cry Cry Cry.

En décembre dernier, Coldplay a également procédé au lancement international de la chanson Flags qui était uniquement disponible sur la version japonaise de l’album Everyday Life.