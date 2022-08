Coldplay : un clip survolté et un hommage à Olivia Newton-John

Coldplay a dévoilé mercredi le vidéoclip officiel de sa chanson Humankind, extraite de l’album Music of the Spheres lancé en octobre 2021. Tourné lors d’un concert au Foro Sol de Mexico en avril dernier, ce clip « live » nous fait vivre, comme si on y était, l’ambiance survoltée dont la formation britannique a le secret, feux d'artifice et bracelets lumineux à l’appui!

Le groupe a par ailleurs mis en ligne un extrait de son spectacle présenté mardi soir à Londres, lors duquel la chanteuse australienne Natalie Imbruglia est montée sur scène avec les gars de Coldplay pour interpréter son hit Torn, qui a atteint le sommet des palmarès en 1997-1998.

Chris Martin et Natalie Imbruglia ont profité de ce moment magique pour rendre hommage à Olivia Newton-John, décédée la semaine dernière à l’âge de 73 ans. Endossant respectivement les rôles de John Travolta et Olivia Newton-John, les deux artistes ont repris le classique Summer Nights tiré du film Grease, au plus grand plaisir du public londonien qui a entonné la célèbre chanson à l’unisson.

« Merci à Natalie Imbruglia et Jacob Collier (un musicien britannique) de nous avoir rejoints pour Torn et merci à tous les spectateurs de Wembley pour leurs magnifiques voix », ont réagi les membres de Coldplay sur Twitter, à la fin de ce concert.

« Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de fermer mes yeux, de chanter ses chansons et de rêver d'être un jour sur scène, quelque part, et de chanter comme elle », avait confié Natalie Imbruglia, suite à l'annonce du décès d’Olivia Newton-John. « Elle était magique. Une énorme inspiration pour moi et tant d'autres jeunes enfants qui chantaient avec leurs brosses à cheveux ».

Coldplay complétera ce week-end une résidence de six soirs au Wembley Stadium de Londres, battant du coup le précédent record du plus grand nombre de concerts d’un groupe rock présenté à cet endroit, établi par les Rolling Stones en 1990.