Comment Debord reçoit la Bourse Découverte Bell Média de 10 000 $

Fière de soutenir la relève musicale francophone, Bell Média a remis lundi soir sa troisième Bourse Découverte d’une valeur de 10 000 $ au groupe montréalais Comment Debord, lors du Gala de l’industrie de l'ADISQ animé par Claudine Prévost de Rouge FM.

Cette initiative de Bell Média vise à récompenser l’artiste ou le groupe qui, avec un premier album, a le plus rayonné sur les ondes des radios campus et amplifiées, ainsi que sur les radios commerciales du Québec.

« Le talent de Comment Debord est incontestable; un véritable coup de cœur auprès des auditeurs pour ce premier album. Bell Média et ses réseaux Rouge FM et ÉNERGIE sont fiers de contribuer au succès et déploiement des artistes francophones d’ici en offrant une vitrine de choix à ceux-ci sur nos ondes », a souligné Chloé Boissonnault, directrice générale, Radio de langue française chez Bell Média qui présente également tout au long de l’année le programme de la Future Star iHeartRadio.

Rappelons que le 43e Gala de l’ADISQ, animé par Louis-José Houde, sera diffusé en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, ce dimanche 7 novembre, dès 20 h.

