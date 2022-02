Corneille dévoile la date de sortie de son album Encre rose

C’est maintenant officiel : Corneille lancera son album Encre rose le 25 mars prochain! Le 9e disque de l'auteur-compositeur-interprète de 44 ans comprendra notamment les extraits Pause, Nouveau pouvoir et Nouveau monde dévoilés au cours des derniers mois.

Pour son nouvel album, Corneille promet une soul/R&B américaine typique de la décennie 80, inspirée par des artistes comme Stevie Wonder ou Hall and Oates, comme on a déjà pu le découvrir dans les vidéoclips des trois premiers extraits.

Baptisé Parce qu'on aime, le plus récent disque de Corneille est paru en février 2019. On y retrouvait 12 chansons, dont les extraits Tout le monde, Le bonheur, Le chant des cygnes et Manque de sommeil.