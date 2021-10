Corneille monte sur la scène de QUI SAIT CHANTER? à Noovo

C’est hier soir qu’était diffusée à Noovo la troisième émission de QUI SAIT CHANTER?, animée avec brio par le seul et unique Phil Roy! Pour l’occasion, Corneille et Katherine Levac se sont joints à l’équipe régulière de panélistes, composée de Rita Baga et Roxane Bruneau.

Les colorés chanteurs-mystères de la semaine? Un cascadeur, une coureuse, un commis d’épicerie, une mascotte, une joueuse de balle molle et un maître d’hôtel mais, comme l’a souligné avec humour l’inimitable Rita Baga, « on n’en fera pas tout un plat »!

Comme chaque lundi soir, le concurrent de la semaine devait tenter de deviner quels étaient les bons et les mauvais chanteurs, grâce aux précieux conseils des quatre panélistes en vedette. Cette semaine, c’était au tour de la sympathique Robyne-Claudia Joseph de tout mettre en œuvre pour réussir à gagner jusqu’à 25 000 $ en argent!

En plus de nous faire vivre une bonne dose de suspense, QUI SAIT CHANTER? nous a permis cette semaine encore de chanter à tue-tête dans notre salon les plus gros hits d’ici et d’ailleurs, tels que T’es dans la lune des BB, Cake by the Ocean de DNCE, It’ My Life de Bon Jovi et même Quand on n’a que l’amour de l’immortel Jacques Brel.

Puis, lors de l’ultime étape du jeu, Corneille a rejoint sur scène le dernier chanteur-mystère pour interpréter un de ses tout premiers succès en carrière, la chanson Parce qu’on vient de loin sortie en 2002.

Vous voulez découvrir si Robyne-Claudia a remporté son pari? Et surtout derrière quels personnages se cachaient les bons et les mauvais chanteurs? Visionnez l’émission complète ici!

C’est donc un rendez-vous lundi prochain, dès 20 h, pour le prochain épisode de QUI SAIT CHANTER?, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca! Vous ne pouvez attendre jusque-là? Écoutez la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo en cliquant ici!