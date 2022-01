COVID-19 : Billie Eilish reporte son spectacle au Centre Bell

Après The Offspring, Simple Plan, Elton John et Dua Lipa, au tour de Billie Eilish de reporter son spectacle au Centre Bell de Montréal en raison des mesures sanitaires liées à la vague Omicron. La jeune chanteuse devait être de passage dans la métropole le 15 février prochain, dans le cadre de sa tournée mondiale Happier Than Ever.

« En raison des directives locales et par mesure de prudence, les spectacles de Billie des 15 et 16 février à Montréal et à Toronto ont été reportés. Les détails sur les dates reprogrammées restent à annoncer, et tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates. Merci pour votre compréhension et veuillez demeurer en sécurité », a annoncé, mardi en fin de journée, l’organisation de Billie Eilish.

L’auteure-compositrice-interprète américaine de 20 ans devait notamment interpréter les nouvelles chansons de son album Happier Than Ever paru en juillet dernier. Écrit, composé et produit en collaboration avec son frère aîné FINNEAS, le deuxième disque en carrière de Billie Eilish comprend 16 chansons, dont la pièce-titre, NDA, Lost Cause, My Future, Therefore I Am et Your Power.

Rappelons que Billie Eilish a récemment fait son entrée au prestigieux TIME100, un classement annuel du célèbre magazine Time qui dresse la liste des personnalités les plus influentes de l'année, toutes catégories confondues!