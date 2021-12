COVID-19 : Brian May fait le point sur son état de santé

Quelques jours après avoir annoncé qu'il avait été testé positif à la COVID-19, Brian May a fait le point sur son état de santé, lundi. Affirmant qu'il luttait toujours contre le coronavirus même s’il était triplement vacciné, le guitariste de Queen a lancé un vibrant appel à ses fans, les enjoignant de suivre les recommandations des experts afin d’éviter d’être infectés ou de contaminer leurs proches.

« Jour 8 pour moi. Le 8e jour après que mon corps a été envahi par suffisamment d'organismes du coronavirus pour me faire tomber. Tout d'abord, je pense que j'étais un peu trop optimiste hier… Je suppose donc que la bataille à l'intérieur de mon corps est toujours en cours... Cette toux sèche et sifflante est revenue aujourd'hui, et il y a une sorte de fontaine d'irritation qui s’est formée d'un côté de mes sinus », a déclaré Brian May sur Instagram.

« Je n’arrête pas de m'endormir… du genre que je ne peux pas garder les yeux ouverts une seconde de plus. C'est donc une sacrée bonne chose que cela se produise à un moment où je ne suis PAS occupé comme d'habitude », a ajouté le célèbre musicien âgé de 74 ans.

Brian May a aussi imploré ses fans de « faire très attention avec ce virus incroyablement contagieux » et de « songer à changer leurs plans », alors que Noël approche à grands pas : « Pour le bien de tous ceux qui vous entourent, restez prudent – ​​masques, distanciation sociale, bon sens – et n'allez à un rassemblement dans un espace clos que si vous êtes vraiment sûr que le risque en vaut la peine ».

L’automne a été passablement chargé pour les membres de Queen qui ont récemment révélé travailler sur de nouvelles chansons avec Adam Lambert et envisager une suite au populaire film Bohemian Rhapsody, après avoir inauguré une boutique éphémère dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la formation.