COVID-19 : Dua Lipa reporte son concert au Centre Bell de Montréal

La tournée canadienne de Dua Lipa est la plus récente victime de la vague Omicron… La star britannique a en effet annoncé lundi que ses spectacles à Montréal et Toronto étaient reportés à l’été prochain.

Dua Lipa devait être de passage le 22 février prochain au Centre Bell de Montréal et le lendemain au Scotiabank Arena de Toronto, dans le cadre de sa tournée nord-américaine Future Nostalgia. Les deux concerts sont respectivement remis aux 25 et 27 juillet 2022.

« Mes amours, je suis désolée pour les inconvénients, mais mes spectacles à Montréal et Toronto sont reprogrammés les 25 et 27 juillet. Tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates. Je suis désolée de devoir attendre encore un peu pour qu’on puisse chanter et danser ensemble mais j'ai hâte de tous vous voir! », a déclaré Dua Lipa sur les réseaux sociaux.

Paru en mars 2020, le deuxième album de Dua Lipa, Future Nostalgia, s’est hissé au sommet des palmarès grâce à des hits comme Don’t Start Now, Break My Heart, Physical, Levitating et Love Again. Plus récemment, la chanteuse de 26 ans s’est jointe à Elton John pour interpréter le duo Cold Heart (PNAU Remix), extrait de l’album The Lockdown Sessions du légendaire chanteur britannique.

Dua Lipa n’est pas la seule artiste à avoir dû reporter des spectacles prévus cet hiver en raison de la pandémie. La semaine dernière, Elton John a repoussé ses concerts au Centre Bell aux 9 et 10 mars prochains, tandis que Charlotte Cardin a reporté la majorité des dates de sa tournée canadienne aux mois d’avril, mai et juin.