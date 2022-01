COVID-19 : la 64e cérémonie des Grammy Awards reportée

C’est maintenant officiel : la 64e cérémonie des Grammy Awards qui devait avoir lieu le 31 janvier 2022, en direct de Los Angeles, est reportée en raison de la pandémie qui atteint des sommets inégalés dans le monde et particulièrement aux États-Unis.

« Suite à un examen attentif et une analyse effectuée en collaboration avec des responsables de la ville de Los Angeles et de l'État de la Californie, des experts en santé et sécurité, la communauté artistique et nos nombreux partenaires, la Recording Academy et CBS ont décidé de reporter la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards », ont déclaré mercredi après-midi les organisateurs de l’événement.

« La santé et la sécurité des membres de notre communauté musicale, du public et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche pour produire notre émission restent notre priorité absolue. Compte tenu de l'incertitude entourant le variant Omicron, la tenue du gala le 31 janvier engendre tout simplement trop de risques. Nous sommes impatients de célébrer la plus grande soirée de la musique à une date ultérieure, qui sera annoncée bientôt », a ajouté l’organisation des Grammy Awards.

En lice pas moins de 8 fois, Justin Bieber part avec une longueur d’avance pour la prochaine édition des Grammy Awards. Dans les catégories les plus populaires, Doja Cat suit le chanteur canadien de près avec 7 nominations, suivie d’Olivia Rodrigo (5 nominations).

Découvrez la liste complète des nominations en cliquant ici.