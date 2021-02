COVID-19 : le festival de Coachella encore reporté cette année

Après le festival de Glastonbury en Angleterre et l’Ultra Music Festival de Miami, un autre événement musical d’envergure est victime de la pandémie. Les autorités sanitaires du comté de Riverside, en Californie, ont en effet annoncé ce week-end l’annulation du célèbre festival Coachella prévu en avril, et ce, pour la deuxième année consécutive.

Cette décision entraîne également l’annulation du festival de musique country Stagecoach, le « petit frère » du festival de Coachella qui devait aussi avoir lieu en avril prochain. Des discussions seraient toutefois en cours pour tenter de reporter ces deux événements en octobre, si l’évolution de la situation le permet.

En 2020, le Festival de musique et d'arts de la vallée de Coachella avait d’abord été reporté en octobre, pour être finalement annulé. Celui-ci devait notamment réunir sur scène Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Thom Yorke, Lana Del Rey, Megan Thee Stallion, DaBaby, Carly Rae Jepsen, Jessie Reyez et Daniel Caesar.

Rappelons qu’ici, au Québec, aucune décision n’a encore été prise en ce qui concerne des événements comme les Francos de Montréal, le Festival d’été de Québec ou encore le Festival International de Jazz de Montréal.