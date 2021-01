COVID-19 : le festival de Glastonbury annule son édition 2021

Les années se suivent et se ressemblent… Un an après avoir dû être repoussée en raison de la crise de la COVID-19, la 50e édition du célèbre festival de Glastonbury doit à nouveau être annulée en 2021. C’est ce qu’ont annoncé les organisateurs de l’événement, s’excusant auprès des festivaliers de les « laisser tomber » pour la deuxième année de suite.

« C’est avec grand regret que nous devons vous annoncer que Glastonbury n'aura pas lieu cette année. C'est une nouvelle année de jachère forcée pour nous. En dépit de nos efforts pour déplacer ciel et terre, il est devenu évidement que nous ne pourrons pas organiser le festival cette année », a-t-on indiqué jeudi par voie de communiqué.

Considéré comme l’un des plus grands événements musicaux au monde avec plus de 200 000 spectateurs chaque année, le Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts devait célébrer en juin 2020 son 50e anniversaire. De nombreux artistes de renom devaient s’y produire, tels Paul McCartney, Taylor Swift, Camila Cabello, Lana Del Rey, Dua Lipa, Tones and I, Kendrick Lamar, Thom Yorke, Noel Gallagher et Anderson .Paak.

Cette annonce majeure fait craindre à plusieurs spécialistes de l’industrie du spectacle une nouvelle vague d’annulations de festivals et autres événements musicaux au cours des prochains mois, alors que la pandémie n’a pas dit son dernier mot.