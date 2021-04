COVID-19 : les festivals Osheaga, ÎleSoniq et LASSO reportés à 2022

Alors que les Francos de Montréal et le Festival International de Jazz auront finalement lieu en septembre, il en va tout autrement pour les festivals Osheaga, ÎleSoniq et LASSO. Les organisateurs viennent en effet d’annoncer que les éditions 2021 de ces trois événements étaient officiellement annulées.

Le promoteur evenko a confirmé jeudi qu’Osheaga, ÎleSoniq et LASSO étaient repoussés à 2022 en raison de la pandémie qui ne s’essouffle pas, et ce, malgré l’opération vaccination qui s’accélère.

« Nous travaillons depuis l'été dernier à essayer d'offrir une expérience complète aux festivaliers. Nous sommes parfaitement conscients de l'importance de la musique live pour nos fans et notre ville. Mais la vérité est qu'il faut plusieurs mois pour arrimer les différents éléments nécessaires à la création d’un festival d’envergure et, avec l'incertitude actuelle, nous ne pouvons nous offrir ce luxe », a déclaré Nick Farkas d’evenko par voie de communiqué.

Les détenteurs de laissez-passer pour ces trois festivals pourront conserver ceux-ci pour 2022 ou encore se faire rembourser.

Les Foo Fighters, Post Malone et Cardi B devaient être les têtes d’affiche de la 15e édition d'Osheaga, du 30 juillet au 1er août 2021, au parc Jean-Drapeau de Montréal. Le festival aura désormais lieu du 29 au 31 juillet 2022. Rappelons que l'édition 2020 d'Osheaga avait également dû être annulée en raison de la pandémie.

Le festival ÎleSoniq est de son côté remis aux 5 et 6 août 2022, tandis que LASSO se tiendra du 12 au 13 août 2022. Après avoir été annulée l’an dernier, la toute première édition du festival country avait été reportée aux 13 et 14 août 2021 avec, en vedette, Luke Bryan et Brad Paisley.