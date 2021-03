COVID-19 : Taylor Swift fait don de 50 000 $ à une mère de 5 enfants

Taylor Swift vient de démontrer une fois de plus toute l’étendue de sa générosité! La chanteuse de 31 ans a en effet remis 50 000 $ à une mère de 5 enfants dont le mari est récemment décédé des suites de la COVID-19.

Cette histoire touchante a débuté ce mardi quand Taylor Swift et sa mère Andrea ont vu passer sur le Web une collecte de fonds mise sur pied pour venir en aide à Vicki Quarles, une mère de famille endeuillée.

« Avec la prière quotidienne et le dîner pour mon amie et ses filles, ce geste semble si petit par rapport à ce qui attend cette famille. Nous souhaitons soutenir Vicki et ses filles en leur offrant une aide financière qui leur permettra de répondre à leurs besoins immédiats, à leurs objectifs et à leurs aspirations, sans trop s’inquiéter », avait écrit l’amie de la famille qui a organisé cette collecte de fonds via GoFundMe.

L'objectif initial de 50 000 $ a vite été dépassé lorsque Taylor Swift et sa mère ont fait don de ce montant exact, ce qui a porté la somme totale amassée à plus de 60 000 $.

Réputée pour sa grande générosité, Taylor Swift n’en est pas à son premier geste du genre, depuis le début de la pandémie. En décembre dernier, l’interprète de Folklore et Evermore avait notamment versé 13 000 $ à deux mères qui avaient du mal à payer leurs factures en raison des difficultés économiques engendrées par la pandémie aux États-Unis.