D’autres enregistrements inédits de John Lennon mis aux enchères

Oui, vous avez bien lu! Deux semaines seulement après la mise en vente d’une cassette audio sur laquelle on entend John Lennon interpréter une chanson inédite, d’autres enregistrements de l’ex-Beatle refont surface!

Cette fois-ci, ce sont 12 cassettes audio comprenant trois entrevues inédites avec John Lennon et Yoko Ono qui seront mises aux enchères par Omega Auctions, aujourd’hui même, au Royaume-Uni. Mais les fans des Beatles devront sortir leur chéquier puisque le prix de départ estimé est évalué entre 34 000 $ et 53 000 $!

Ces cassettes d’une durée totale de 91 minutes ont été retrouvées dans le sous-sol d’une maison de Los Angeles, durant le récent confinement, par la fille de Ken Zeilig, un journaliste canadien originaire de Winnipeg décédé il y a plus de 30 ans.

Ken Zeilig s’était rendu à trois reprises à Londres pour interviewer John Lennon et Yoko Ono à leur résidence, entre 1969 et 1970. Quelques mois plus tard, les Beatles annonçaient leur séparation.