Daft Punk annonce sa séparation après 28 ans de carrière

Triste nouvelle dans le monde de la musique : le duo Daft Punk se sépare après 28 ans de carrière. La formation électro française a fait cette annonce lundi par le biais d’une vidéo de près de huit minutes intitulée Epilogue.

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont formé Daft Punk à Paris en 1993. Après la parution de plusieurs singles, le duo a lancé un premier album intitulé Homework en 1997. Trois autres albums studio ont suivi, soit Discovery en 2001, Human After All en 2005 et Random Access Memories en 2013. Parmi les plus grands succès de Daft Punk, on se souvient de Da Funk (1996), Around the World (1997) et One more Time (2000).

Daft Punk a aussi réalisé de nombreuses collaborations avec des artistes de renom, dont la chanson Get Lucky avec Pharrell Williams qui a remporté deux Grammy Awards en 2014. Le duo était revenu au sommet des palmarès en 2016 grâce à Starboy et I Feel It Coming, deux hits de The Weeknd.