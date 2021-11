Damien Robitaille s’amuse sur la scène de QUI SAIT CHANTER?

Une préposée aux bénéficiaires, une championne d’athlétisme, une acrobate, un informaticien, un enseignant et une ornithologue… dont la carrière est sur le point de prendre son envol! Voilà les six participants qui ont foulé le plateau de l’émission QUI SAIT CHANTER?, ce lundi, à l’antenne de Noovo!

Cette semaine, la concurrente Stéphanie Caron a eu droit aux judicieux (et parfois très drôles!) conseils de Rita Baga et Roxane Bruneau, les deux panélistes régulières de l’émission, ainsi que sur ceux de Damien Robitaille et France Castel, les invités de la semaine. Son objectif? Tenter de différencier les bons des mauvais chanteurs avec, en jeu, 25 000 $ à gagner!

Encore une fois, QUI SAIT CHANTER? nous a permis d’entendre des hits qu’on ne peut s’empêcher de fredonner, comme Lady Marmelade de Nanette Workman, Summer of 69 de Bryan Adams, Je serai (ta meilleure amie) de Lorie, C.O.B.R.A. de Marie-Mai, Victoire de Shy’m et Chandelier de Sia. Lors de la dernière étape du jeu, Damien Robitaille est monté sur scène pour interpréter avec beaucoup d’enthousiasme sa chanson Mot de passe en compagnie du dernier participant mystère.

Stéphanie a-t-elle remporté son pari? Est-elle repartie plus riche de 25 000 $? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas.

Ne manquez pas la prochaine édition de QUI SAIT CHANTER?, lundi prochain, dès 20 h, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca. Et d'ici-là, réécoutez les chansons de l’émission en vous branchant sur la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo en cliquant ici!