Dance Monkey de Tones and I atteint un nouveau sommet

Tones and I vient de recevoir un cadeau de Noël bien spécial! Son méga-hit Dance Monkey a franchi mardi le cap des 2 milliards d’écoutes en ligne, ce qui permet à l’auteure-compositrice-interprète australienne de devenir la toute première artiste féminine de l’histoire à réussir cet exploit.

« Dance Monkey a atteint 2 MILLIARDS DE STREAMS ce matin! Merci tout le monde, c'est complètement fou! », a réagi Toni Elizabeth Watson (alias Tone and I) sur les réseaux sociaux.

Seulement deux autres chansons cumulent à ce jour un plus grand nombre d’écoutes en ligne : Shape of You d’Ed Sheeran (2,7 milliards) et Rockstar de Post Malone et 21 Savage (2,1 milliards). Toutefois, ces deux succès ont été respectivement lancés en janvier et septembre 2017, tandis que Dance Monkey est sortie en mai 2019, avant de paraître sur le premier EP de Tones and I baptisé The Kids Are Coming.

Le succès du vidéoclip de Dance Monkey ne se dément pas non plus, alors que celui-ci cumule plus de 1,4 milliard de visionnements sur YouTube!

Initialement prévu en août dernier, le premier album de Tones and I devrait paraître en 2021 et comprendre les chansons Fly Away, Bad Child, Can't Be Happy All The Time et Ur So F**cking Cool dévoilées au cours des derniers mois.