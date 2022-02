Dans un message poignant, Ariane Moffatt annonce qu'elle quitte Facebook

Ariane Moffatt dit au revoir à ses 103 000 abonnés sur Facebook, aujourd'hui.

L'autrice-compositrice-interprète en a marre du réseau social.

D'abord, parce qu'elle est constamment victime d'usurpation d'identité. Des fraudeurs se font passer pour elle ou utilisent ses photos pour tenter d'arnaquer les fans pour différentes raisons. La plus commune, toutefois, est la vente de médicaments soi-disant miraculeux pour perdre du poids.

Puis, Ariane Moffatt réalise qu'elle est affectée par tous les commentaires négatifs qui circulent sur Facebook. Un climat toxique qu'elle préférera éviter à l'avenir.

Voici le message rempli d'émotion de la star dans lequel elle annonce qu'elle quitte le réseau social :

Éric Myre

« CETTE PAGE SERA DORÉNAVANT ADMINISTRÉE PAR MO'FAT MANAGEMENT.

Allô !

Cette information est probablement peu pertinente pour toi/vous mais je tenais à partager les motifs de ma décision de mettre un terme à ma relation malsaine avec celle qui porte les initiales FB. Ça fait plus d'un an qu'on usurpe frauduleusement mon image pour la déformer (lire amaigrir tout ce qui peut s'amaigrir sur mes photos), qu'on me fait dire des atrocités totalement à l'opposé de mes valeurs à propos de la perte de poids et de la santé, que je reçois des messages de milliers de personnes qui me demandent si mes pilules miracles fonctionnent ...

Ces agressions quotidiennes additionnées à la fosse aux critiques gratuites et dégradantes sur l'apparence physique des personnalités publiques qu'incarne Facebook dans une période où je ne peux même pas simplement pratiquer mon vrai métier de manière "normale", m'apparaissent complètement insensées et m'affectent plus profondément que je le croyais.

Voilà, désolée pour tous ceux et celles qui se font polluer leur fil avec cette arnaque ; nous vivons dans un monde de plus en plus malade et il serait plus que temps qu'on s'en occupe.

Les Informations pertinentes concernant mon travail continueront d'être transmises via ma précieuse équipe mais je ne visiterai plus cette page.

Prenez soin de vous et sachez que je suis bien consciente qu'une grande partie d'entre vous êtes bienveillant(e)s à mon égard. Je vous remercie et je vous envoie plein d'amour en ces temps difficiles.

Ariane

ps: Sincèrement désolée pour tout ceux et celles qui se sont fait avoir. »

On comprend tellement ses raisons! Vous pourrez dorénavant suivre les aventures d'Ariane Moffatt sur Instagram. Son compte, pour l'instant, y est toujours actif.

