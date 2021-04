Dave Grohl animera une série documentaire avec sa mère

Dave Grohl continue de nous surprendre! Le leader des Foo Fighters s’apprête en effet à animer une série documentaire avec nulle autre que sa mère! Cette série sera diffusée sur le service de vidéo sur demande Paramount+, dès le 6 mai, jour de la fête des Mères.

Intitulée From Cradle to Stage, cette série traitera de la relation qu’entretiennent les musiciens avec leur mère. Pour ce faire, le chanteur de 52 ans et sa maman, Virginia Hanlon Grohl, sillonneront l'Amérique afin de rencontrer plusieurs artistes célèbres et leur mère.

Le duo mère-fils s’entretiendra notamment avec Dan Reynolds d'Imagine Dragons et sa mère Christine, Tom Morello de Rage Against The Machine et sa mère Mary, Geddy Lee de Rush et sa mère Mary, Pharrell et Carolyn Williams, Miranda et Bev Lambert, ainsi que Brandi et Teresa Carlile.

« Je pense que la relation entre un musicien et sa mère est extrêmement importante parce qu’elle constitue le fondement de sa compréhension de l’amour, qui est sûrement la plus grande muse de chaque artiste. Avoir l'opportunité de parcourir le pays et de raconter les histoires de ces femmes incroyables a jeté un nouvel éclairage sur la musique qu'elles ont inspirée, en plus de me permettre d’apprécier l'amour que ma propre mère, ma meilleure amie, m'a donné. Il va sans dire que nous sommes tous redevables aux femmes qui nous ont donné la vie. Car sans elles, il n'y aurait pas de musique », a déclaré Dave Grohl par voie de communiqué.

Cette série documentaire est inspirée du livre du même nom paru en 2017 sous la plume de Virginia Grohl.

En plus d’animer From Cradle to Stage, Dave Grohl réalisera le documentaire What Drives Us qui sera disponible le 30 avril prochain. Le chanteur publiera également le livre The Storyteller, le 5 octobre 2021.

Intitulé Medicine at Midnight, le 10e album studio des Foo Fighters est paru en février dernier.