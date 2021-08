Dave Grohl collaborera au nouvel album d’Halsey intitulé If I Can't Have Love, I Want Power! Mais le leader des Foo Fighters ne sera pas seul : Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Kevin Martin de The Bug, Dave Sitek de TV on the Radio, Pino Palladino, Karriem Riggins et Meat Beat Manifesto figureront aussi sur le quatrième disque de l’auteure-compositrice-interprète américaine de 26 ans qui paraîtra ce vendredi 27 août.

Ces collaborateurs de renom s’ajoutent à Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails qui produiront le nouvel album d’Halsey. If I Can't Have Love, I Want Power comprendra un total de 13 chansons, dont Honey avec Dave Grohl à la batterie, You Asked for This avec Dave Sitek à la guitare et Darling mettant en vedette Lindsey Buckingham.

Un film d'une heure inspiré du disque sortira également en salles ce samedi, au lendemain de la sortie de If I Can't Have Love, I Want Power. Celui-ci sera scénarisé par Halsey elle-même et réalisé par Colin Tilley.

If I Can't Have Love, I Want Power succédera à Manic, le plus récent album d’Ashley Nicolette Frangipane (alias Halsey), paru en janvier 2020.