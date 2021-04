Dave Grohl des Foo Fighters publiera ses mémoires

Le temps d’arrêt imposé par la pandémie a donné l’idée à Dave Grohl d’écrire ses mémoires! Le résultat? Un livre intitulé The Storyteller qui paraîtra le 5 octobre prochain aux éditions Dey Street Books.

Dans ce livre, le chanteur de 52 ans relatera les moments marquants de sa vie et de sa carrière, de son enfance à son travail au sein de Nirvana et des Foo Fighters, en passant par ses rencontres avec les plus grandes stars de la musique, dont Paul McCartney et David Bowie.

The Storyteller sera inspiré d'un essai qu'a publié Dave Grohl dans le magazine culturel américain The Atlantic ainsi que d'anecdotes que le célèbre musicien a partagées sur son compte Instagram, au fil des ans.

« J'ai rapidement découvert que la satisfaction que je ressentais à chaque fois que je publiais une histoire était la même que celle que j'éprouvais en jouant une chanson devant un public, alors j'ai continué à écrire… J’ai fait le bilan de toutes les expériences que j’ai vécues dans ma vie - incroyables, difficiles, drôles et émouvantes - et j’ai décidé qu’il était temps de les mettre enfin en mots », a déclaré Dave Grohl par voie de communiqué.

Baptisé Medicine at Midnight, le 10e album studio des Foo Fighters s’est classé au numéro 1 des ventes dès sa sortie, en février dernier, grâce aux extraits Waiting On A War, No Son Of Mine et Shame Shame.