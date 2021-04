Dave Grohl interviewera les plus grandes stars de la musique

Dave Grohl et les Foo Fighters passent derrière la caméra! C’est en effet le 30 avril prochain que sera lancé What Drives Us, un nouveau documentaire réalisé par le chanteur et produit par son groupe. Au Canada, ce film sera disponible via Amazon Prime Video.

What Drives Us regroupera des entrevues avec plusieurs musiciens célèbres, dont Ringo Starr, Brian Johnson d'AC/DC, Steven Tyler d'Aerosmith, Slash et Duff McKagan de Guns & Roses, The Edge de U2, Flea des Red Hot Chili Peppers, Lars Ulrich de Metallica, Taylor Hawkins des Foo Fighters et Ben Harper.

« Ce film est en quelque sorte ma lettre d'amour à tous les musiciens qui ont déjà sauté dans une vieille camionnette avec leurs amis et ont tout abandonné pour le simple plaisir de faire de la musique », a déclaré Dave Grohl par voie de communiqué.

Ce documentaire vise également à rendre hommage à chaque enfant qui a un jour rêvé de gagner sa vie en jouant de la musique. « Dave était cet enfant. Tout comme Ringo Starr, The Edge et Steven Tyler. Bien qu'ils aient tous des histoires différentes - incroyables, insensées ou émouvantes - ils ont tous quelque chose en commun. Avant que quiconque connaisse leur nom, ils avaient une volonté irrésistible de partager leur musique avec le monde. Leur passion les a amenés à tout laisser derrière eux, à jeter la prudence au vent et à poursuivre leur rêve », explique John Ramsay, le coproducteur de What Drives Us.

En plus de signer ce documentaire, Dave Grohl publiera le 5 octobre prochain un livre intitulé The Storyteller. Le chanteur de 52 ans y relatera les moments marquants de sa vie et de sa carrière, de son enfance à son travail au sein de Nirvana et des Foo Fighters, en passant par ses rencontres avec les plus grandes stars de la musique, dont Paul McCartney et David Bowie.

Intitulé Medicine at Midnight, le 10e album studio des Foo Fighters est paru en février dernier. On y retrouve 9 nouvelles chansons, dont Waiting On A War, No Son Of Mine et Shame Shame.