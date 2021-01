David Bowie aura droit à un concert-hommage en ligne ce vendredi

De grands noms de la musique participeront ce vendredi 8 janvier à un concert-hommage visant à souligner le 5e anniversaire du décès de David Bowie, le jour même où il aurait célébré ses 74 ans. Intitulé A Bowie Celebration : Just For One Day, ce grand spectacle en ligne mettra en vedette des artistes qui ont travaillé avec le légendaire chanteur britannique, ainsi que d’autres qui ont été inspirés par sa musique.

D’une durée de plus de trois heures, cet événement unique réunira notamment Duran Duran, Adam Lambert, Peter Frampton, Boy George, Yungblud, Gavin Rossdale de Bush, Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Gary Barlow de Take That, Corey Taylor de Slipknot ainsi que Taylor Hawkins des Foo Fighters.

D’anciens collaborateurs et musiciens de David Bowie monteront également sur scène pour lui rendre hommage lors de ce concert virtuel.

A Bowie Celebration : Just For One Day sera disponible au coût de 25 $ américains sur le site de Rolling Live Studios pour une durée de 24 heures, et ce, à compter de vendredi, à 21 h.

Une somme de 2 $ par billet sera versée à Save The Children, un organisme ayant pour mission d’améliorer la vie des enfants en leur offrant une meilleure éducation, des soins de santé et des opportunités économiques.

Né le 8 janvier 1947 à Londres, David Bowie est décédé le 10 janvier 2016, à l'âge de 69 ans.