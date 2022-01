DÉCOUVREZ : les artistes les plus populaires au Canada en 2021

La réputée firme MRC Data vient de dévoiler la liste des artistes et des chansons les plus populaires au Canada en 2021. Les grands gagnants de l’année? Olivia Rodrigo, Morgan Wallen, Justin Bieber, The Kid LAROI, Dua Lipa, Drake, Adele, Pop Smoke, The Weeknd et Doja Cat.

Selon le rapport de fin d'année de MRC Data, qui comptabilise les ventes de disques et les écoutes en ligne au pays, le premier album en carrière d’Olivia Rodrigo trône au numéro 1 en 2021. Paru en mai dernier, Sour s’est vendu à l’équivalent de 262 200 albums, en plus de cumuler 334 millions d’écoutes en ligne.

Sour est suivi par Dangerous : The Double Album du chanteur country Morgan Wallen (235 000 ventes et 280 millions d’écoutes en ligne), Justice de Justin Bieber (230 000 ventes et 271 millions d’écoutes en ligne), F**k Love de The Kid LAROI (202 000 ventes et 261 millions d’écoutes en ligne) ainsi que Future Nostalgia de Dua Lipa (185 000 ventes et 230 millions d’écoutes en ligne).

Certified Lover Boy de Drake, 30 d’Adele, Shoot For The Stars Aim For The Moon de Pop Smoke, After Hours de The Weeknd et Planet Her de Doja Cat viennent compléter le top 10 de 2021. L'album 30 d'Adele est par ailleurs devenu le disque ayant connu les plus fortes ventes dans les jours suivant son lancement, et ce, depuis 2018.

Quant au titre de la chanson la plus écoutée au Canada l'année dernière, celle-ci revient à Levitating de Dua Lipa. On retrouve aussi dans le top 10 plusieurs chansons d’artistes canadiens, dont Save Your Tears de The Weeknd et Ariana Grande, Peaches de Justin Bieber, Daniel Caesar et Giveon ainsi que Blinding Lights de The Weeknd.

