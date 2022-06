Demi Lovato annonce un concert à Montréal et un nouvel album

Demi Lovato présentera un concert à l'Olympia de Montréal le 16 octobre prochain! La mise en vente générale des billets pour ce spectacle aura lieu ce vendredi 10 juin, dès 10 h.

Ce concert de Demi Lovato s’inscrit dans le cadre de la tournée Holy Fvck dont le coup d’envoi sera donné le 13 août à Springfield, dans l’Illinois. Cette tournée d’une trentaine de dates se terminera le 6 novembre à Irving, au Texax. Quant à la première partie du spectacle de Montréal, celle-ci sera assurée par Royal & The Serpent.

« Je suis tellement excitée de reprendre la route après quatre ans sans tournée. Nous travaillons fort pour offrir un spectacle incroyable à tous mes fans et j'ai hâte de les voir en personne pour célébrer ma nouvelle musique », a déclaré Demi Lovato par voie de communiqué.

La chanteuse américaine de 29 ans a par ailleurs annoncé que son huitième album studio paraîtra le 19 août prochain. Aussi intitulé Holy Fvck, ce disque comprendra 16 nouvelles chansons dont on peut découvrir un avant-goût dans la bande-annonce ci-bas.

« Le processus de création de cet album a été le plus épanouissant à ce jour, et je suis reconnaissante à mes fans et collaborateurs d'avoir fait ce voyage avec moi. Jamais je n'ai été aussi sûre de moi et de ma musique, et ce disque parle de lui-même », a ajouté Demi Lovato.

Holy Fvck succédera à Dancing With the Devil… The Art of Starting Over sorti en avril 2021 et comprenant 19 titres, dont Melon Cake, Met Him Last Night en duo avec Ariana Grande et What Other People Say avec Sam Fischer.