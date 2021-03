Demi Lovato lancera un nouvel album en avril

La nouvelle vient de tomber : Demi Lovato lancera son nouvel album le 2 avril prochain! Intitulé Dancing With the Devil : The Art of Starting Over, il s’agira du premier nouveau disque de la chanteuse américaine depuis Tell Me You Love Me paru en 2017.

Dancing With the Devil : The Art of Starting Over est directement inspiré du nouveau documentaire consacré à Demi Lovato : « Si vous écoutez ce disque piste par piste, si vous suivez l’ordre de celles-ci, cela ressemble à la bande originale non officielle du documentaire. Parce que ces chansons suivent vraiment ce que j’ai vécu au cours des deux dernières années », a déclaré la star de 28 ans.

Le septième album studio de Demi Lovato promet d’être un heureux mélange entre différents styles musicaux, de la pop au country, en passant par le R&B des années 90. Ce disque pourrait contenir de récentes chansons comme What Other People Say en duo avec Sam Fischer, Commander in Chief, Still Have Me, Anyone, I Love Me, I’m Ready et OK Not to Be OK. La chanteuse a aussi évoqué trois collaborations avec des artistes féminines, dont possiblement Ariana Grande.

Le documentaire Dancing with the Devil sera quant à lui présenté en grande première ce soir, dans le cadre de la soirée d'ouverture du Festival du film SXSW, avant d'être mis en ligne sur YouTube à compter du 23 mars. Divisé en quatre parties, ce film lèvera le voile sur l’intimité de la vie et de la carrière de Demi Lovato, en plus d’évoquer les nombreux défis que celle-ci a dû relever au cours des dernières années, dont sa dépendance à l’alcool et à la drogue.