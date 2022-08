Depeche Mode de retour en studio pour enregistrer un nouvel album

Moins de trois mois après le décès du claviériste Andy Fletcher, Depeche Mode est de retour en studio, en vue d’enregistrer un 15e album! Dave Gahan et Martin Gore ont confirmé cette excellente nouvelle en publiant cette semaine une photo d’eux sur les réseaux sociaux.

« Trouver l'équilibre dans ce que nous connaissons et nous aimons, et nous concentrer sur le sens et le but de la vie », ont déclaré les deux musiciens britanniques en légende de cette photo captée dans le studio de Martin Gore, situé à Santa Barbara, en Californie.

Ce nouveau disque succéderait à Spirit, paru en 2017. Depeche Mode avait par la suite présenté une tournée de plus de 130 concerts à travers le monde.

Membre fondateur de Depeche Mode, Andrew Fletcher est décédé le 26 mai dernier des suites d'une dissection aortique, à l’âge de 60 ans.

Formé en 1980, Depeche Mode a vendu à ce jour plus de 100 millions d’albums dans le monde, grâce à des hits marquants comme Enjoy the Silence, Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down Again, Policy of Truth, Strange Love, People Are People et Personal Jesus.