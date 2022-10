Depeche Mode en concert à Montréal et Québec en avril 2023

Bonne nouvelle pour les fans de Depeche Mode! Martin Gore et Dave Gahan, les membres de la formation britannique, ont annoncé mardi qu'ils seraient de passage au Québec le printemps prochain pour présenter sur scène les chansons de leur prochain album intitulé Memento Mori!

Le premier concert aura lieu au Centre Vidéotron de Québec le 9 avril 2023 et le second au Centre Bell de Montréal le 12 avril. Une seule autre représentation est prévue en sol canadien, soit à la Scotiabank Arena de Toronto le 7 avril. Les billets seront mis en vente ce vendredi 7 octobre, à compter de 9 h.

Signifiant « Souviens-toi que tu dois mourir » en latin, le titre du 15e album studio de Depeche Mode fait référence au décès du claviériste du groupe, Andy Fletcher, en mai dernier. Produit par James Ford, ce disque enregistré cet été devrait sortir à la fin du mois de mars prochain. Il s'agira du premier nouvel album de la formation depuis Spirit paru en 2017.

Formé en 1980, Depeche Mode a vendu à ce jour plus de 100 millions d’albums dans le monde, grâce à des hits marquants comme Enjoy the Silence, Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down Again, Policy of Truth, Strange Love, People Are People et Personal Jesus.