Des guitares de Paul McCartney et Eddie Vedder vendues à prix records

Une guitare basse ayant appartenue à Paul McCartney a établi un nouveau record en devenant la basse la plus chère jamais vendue aux enchères! Un acheteur a en effet allongé la modique somme de 496 100 $ US pour cet instrument lors d’un encan au profit de l’organisme Music Rising qui a eu lieu le week-end dernier en Californie.

Utilisée par Paul McCartney en studio et en tournée avec son groupe Wings, cette basse électrique Yamaha BB-1200 a ainsi éclipsé le précédent record de 384 000 $ US établi l’an dernier par la basse Fender Mustang 1969 de Bill Wyman.

Vendue 266 200 $ US, la guitare Fender Telecaster Lake Placid Blue qu’Eddie Vedder avait fracassée lors d’un concert de Pearl Jam a également battu un autre record, celui de la guitare endommagée la plus chère jamais vendue aux enchères.

L’événement GUITAR ICONS : A Musical Instrument Auction To Benefit Music Rising a permis d’amasser plus de 2 millions de dollars pour l’organisme de bienfaisance cofondé par The Edge et le producteur Bob Ezrin suite au passage de l'ouragan Katrina en 2005. On pouvait aussi y retrouver des guitares ayant eu comme propriétaires les membres de U2, Lou Reed, Lenny Kravitz, Bruce Springsteen, Rush, Slash et Radiohead.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans cette incroyable vente aux enchères, y compris les artistes qui ont généreusement donné leurs instruments personnels et les enchérisseurs du monde entier qui nous ont aidés à battre des records internationaux. Les recettes obtenues par Music Rising contribueront à redonner vie à la musique en direct dans une partie des États-Unis dont la culture musicale a eu une influence considérable dans le monde » a déclaré The Edge au lendemain de cette vente aux enchères qui visait à soutenir les artistes qui ont dû composer avec les effets de la pandémie depuis le début de 2020.