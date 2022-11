Despacito atteint 8 milliards de visionnements sur YouTube

Despacito vient d’atteindre un nouveau sommet : le méga-hit de Luis Fonsi et Daddy Yankee a franchi cette semaine le cap des 8 milliards de visionnements sur YouTube!

Mis en ligne le 13 janvier 2017, le vidéoclip original de Despacito tourné à Porto Rico aura ainsi mis un peu moins de six ans avant d’atteindre ce chiffre. La version du clip avec Justin Bieber n’est pas en reste, elle qui a été vue plus de 2 milliards de fois depuis son lancement en juin 2017.

En nomination aux Grammy Awards dans les catégories « Enregistrement de l’année », « Chanson de l’année » et « Meilleure performance pop pour un duo ou un groupe », Despacito s’est classée parmi les plus gros hits de l’année 2017 et les meilleures chansons latines de tous les temps, selon plusieurs publications.

Le titre de la vidéo musicale la plus visionnée sur YouTube appartient cependant encore et toujours à Baby Shark Dance de Pinkfong qui cumule plus de 11 milliards de vues depuis sa mise en ligne en 2016. Despacito arrive cependant en deuxième position.