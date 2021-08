Deux légendes de la musique sont décédées ce week-end

Deux figures légendaires de la musique sont décédées au cours des derniers jours : Brian Travers de UB40 s’est éteint à l’âge de 62 ans, tandis que Don Everly des Everly Brothers nous a quittés à 84 ans.

Membre fondateur, saxophoniste, arrangeur et parolier du groupe britannique reggae UB40, Brian Travers est décédé dimanche, avec sa famille à ses côtés, après une longue bataille contre le cancer. Le musicien laisse dans le deuil sa femme Lesley et ses enfants Lisa et Jamie.

Fondé en 1978, UB40 a connu beaucoup de succès avec des reprises de chansons comme Red Red Wine de Neil Diamond, I Got You Babe de Sonny & Cher et Can’t Help Falling In Love d’Elvis Presley. Quant à Brian Travers, celui-ci était monté sur scène pour la dernière fois en 2019.

De son coté, Don Everly s’est éteint dans sa maison de Nashville, dans le Tennessee. La cause du décès du dernier membre survivant du duo Everly Brothers n'a pas encore été révélée. Le groupe américain s’était réuni pour la dernière fois lors d’un spectacle à Londres en 1983, plus de 30 ans avant le décès de Phil Everly en 2014.

Réputés pour leurs harmonies vocales, les frère Don et Phil Everly sont devenus célèbres à la fin des années 50 et au début des années 60 grâce à des hits comme All I Have to Do Is Dream, Wake Up Little Susie et Bye Bye Love. Ils ont été parmi les premiers artistes intronisés au Rock and Roll Hall of Fame.