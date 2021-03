Don't Stop Believin’ de Journey atteint le milliard d’écoutes en ligne

Après être devenue la chanson numérique la plus vendue du 20e siècle, le méga-classique Don’t Stop Believin’ du groupe américain Journey vient de franchir le cap du milliard d’écoutes en ligne!

Extrait d’Escape, le huitième album de Journey, Don’t Stop Believin’ a atteint les plus hautes marches des palmarès, dès sa sortie en 1981. Vendu à plus de 12 millions d’exemplaires dans le monde, ce disque comprenait aussi la power ballade Open Arms ainsi que le succès Who's Crying Now.

Don’t Stop Believin’ a par ailleurs connu un regain de popularité en 2020, en devenant un hymne d’espoir lors du début de la pandémie de COVID-19.