Drake annonce la date de sortie de Certified Lover Boy

Après plusieurs reports, Drake lancera finalement son album Certified Lover Boy ce vendredi 3 septembre! C’est ce qu’a annoncé le rappeur canadien de 34 ans, mardi, sur Instagram.

Initialement prévue en janvier 2021, la sortie du sixième disque studio de Drake avait été repoussée en raison de la pandémie et d’une opération au genou qu’avait dû subir le chanteur.

L’album Certified Lover Boy succédera à Scorpion paru en 2018, ainsi qu’aux EP Scary Hours, The Best in the World Pack et Scary Hours 2, respectivement sortis en 2018, 2019 et 2021. L’artiste originaire de Toronto avait également lancé l’an dernier le mixtape Dark Lane Demo Tapes.

Depuis deux ans, Drake a multiplié les records en devenant notamment le premier artiste de l’histoire à cumuler plus de 50 milliards d’écoutes en ligne, l’artiste comptant le plus de chansons ayant figuré au Top 10 du Billboard Hot 100 et celui détenant le plus grand nombre de chansons au Billboard Hot 100.

Preuve de son succès inégalé, Drake a aussi reçu le prestigieux prix de l’Artiste de la décennie lors de la plus récente cérémonie des Billboard Music Awards, en mai dernier.