Drake bat un record d’écoute avec son album Certified Lover Boy

C’est vendredi dernier, après plusieurs reports, que Drake a finalement lancé son album Certified Lover Boy. Mais l’attente en a valu la peine puisque le sixième disque studio du rappeur canadien est instantanément devenu l’album de 2021 le plus écouté en ligne durant une période de 24 heures!

En fait, Certified Lover Boy a mis moins de 12 heures pour fracasser ce record d’écoute en ligne, tandis que Drake est lui-même devenu l'artiste le plus écouté durant une période de 24 heures cette année.

Il faut dire que les fans de Drake étaient TRÈS impatients d’écouter le plus récent opus de leur chanteur préféré! D’abord prévue en janvier 2021, la sortie de Certified Lover Boy avait en effet été repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie et d’une opération au genou qu’avait dû subir le rappeur de 34 ans.

L’album Certified Lover Boy succède à Scorpion paru en 2018, ainsi qu’aux EP Scary Hours, The Best in the World Pack et Scary Hours 2, respectivement sortis en 2018, 2019 et 2021. L’artiste originaire de Toronto avait également lancé l’an dernier le mixtape Dark Lane Demo Tapes.

On retrouve sur Certified Lover Boy 21 nouvelles chansons, dont Champagne Poetry, inspirée du classique Michelle des Beatles sorti en 1965. Drake y traite de sa vie actuelle, celle d’un homme riche, populaire et admiré, mais toujours à la recherche du grand amour.