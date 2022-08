Drake décroche le titre de l’artiste le plus « shazamé » de l’histoire

Drake continue de multiplier les records! Après avoir détrôné les Beatles la semaine dernière, le rappeur canadien vient de se hisser en tête des artistes les plus recherchés sur Shazam depuis la création de la populaire application en 2002.

Au total, les différentes chansons de Drake ont fait l’objet de plus de 350 millions de recherches sur Shazam depuis 20 ans. À elle seule, One Dance a été « shazamée » 17 millions de fois, ce qui en fait la pièce du rappeur de 35 ans la plus recherchée sur l’application rachetée par Apple en 2018.

Tones and I, Ed Sheeran et BTS se démarquent aussi

Dans le cadre de son 20e anniversaire, Shazam a également dévoilé une foule de données recensant les faits marquants de son existence. On apprend tout d’abord que l’application a engendré plus de 70 milliards de recherches à ce jour et que la première chanson « shazamée » a été Jeepster de T. Rex, en avril 2002.

La chanson la plus recherchée demeure toutefois, et de loin, Dance Monkey de Tones And I. Sorti en mai 2019, ce méga-hit a généré pas moins de 41 millions de recherches, en plus d’être le plus rapide à enregistrer 20 millions de recherche (en 219 jours). Prayer In C de Robin Schulz a par contre été le premier titre à atteindre ce cap en 2015.

TiK ToK de Kesha a été la première chanson à cumuler 1 million de recherches sur Shazam mais Butter de BTS détient le record du hit le plus rapide à franchir ce cap (en 9 jours).

Somebody That I Used to Know de Gotye ft. Kimbra a quant à elle été la première pièce à être « shazamée » 10 millions de fois (en décembre 2012), mais Shape of You d'Ed Sheeran a été la plus rapide à parvenir à ce chiffre (en 87 jours).

Le rappeur Lil Wayne a été le premier artiste à atteindre à la fois 1 million et 10 millions de recherches sur Shazam, tandis que le DJ et producteur David Guetta a été le premier à enregistrer 100 millions de recherches en mai 2015.