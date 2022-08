Drake fracasse un record détenu par les Beatles depuis 55 ans

Drake vient de détrôner nuls autres que les Beatles en devenant l'artiste ayant eu le plus de chansons dans le Top 5 du palmarès Billboard Hot 100 aux États-Unis! Le rappeur canadien fracasse ainsi un record détenu depuis plus de 55 ans par le groupe de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr.

Le chanteur torontois de 35 ans a réussi cet exploit grâce à la chanson Staying Alive de DJ Khaled (à laquelle il participe avec Lil Baby) qui a fait cette semaine ses débuts au numéro 5 du Billboard Hot 100. Il s’agit du 30e hit de Drake à figurer dans le Top 5 de ce classement, surpassant ainsi les Beatles qui en avaient inscrit 29 au cours de leur carrière.

Ce record établi par Drake doit toutefois être relativisé quand on le compare au précédent des Beatles. Tout d’abord, la mythique formation britannique s’est hissée au sommet des palmarès grâce à la vente de copies « physiques » de disques, tandis que le succès de Drake repose principalement sur l’écoute en ligne et les téléchargements.

De plus, seules 19 des 30 chansons de Drake au Top 5 sont officiellement parues sous son nom (les autres l’ont été en tant qu’artiste invité), dont seulement 9 en solo. Il a également fallu près de 14 ans à Drake pour obtenir 30 titres dans le Top 5, ce que les Beatles ont réussi à faire en à peine cinq ans.

En juin dernier, Drake était également devenu le cinquième artiste de l’histoire à classer plus de 10 disques en première position du classement Billboard 200, et ce, grâce à son nouvel album Honestly, Nevermind.